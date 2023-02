Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile creative ale romanilor fac furori atat in fața noastra, cat și peste granițele Romaniei. Un barbat a renunțat la locul de munca ca sa devina antreprenor, iar acum a reușit sa faca furori in toata lumea cu construcțiile sale unice.

- E nevoie de un sat sa crești un copil. E nevoie de o comunitate de femei care muncesc impreuna, care se ajuta și care se susțin nu doar declarativ sa creștem in business sau la locul de munca.

- Excentrica Paris Hilton a devenit mamica. Moștenitoarea celebrului lanț hotelier și Carter Reum, cel ce i-a devenit recent soț, sunt parinți ai unui baiețel adus pe lume cu ajutorul unei mame surogat. In utimii trei ani, vedeta petrecerilor cu ștaif de altadata și-a dorit sa ramana insarcinata. A incercat…

- Carmen Grebenișan este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din Romania. Pe Instagram, ea are o comunitate uriașa și iși ține urmaritorii la curent cu tot ceea ce face.Carmen Grebenișan, in varsta de 29 de ani, s-a nascut pe 12 iulie 1992. Este zodia Rac și s-a mutat in Cluj alaturi de…

- Printre cele 90 de comentarii generate de publicarea unor reactii ale rezervistilor Serviciului Roman de Informatii fata de declaratia domunului director, Eduard Helvig, citam : (…)fosta Securitate a avut o contribuție importanta la reprimarea sangeroasa a manifestanților anticomuniști din decembrie…

- Cozonacul nu poate lipsi de pe mesele romanilor in perioada sarbatorilor. Pe aceasta idee a mizat și o bunica din Deva, care pregatește desertul cu mare drag pentru localnici. Clienții sunt mulțumiți de preparatele bunicii Veronica, așa ca afacerea a devenit tot mai profitabila.

- In perioada sarbatorilor de iarna, oamenii fac tot posibilul pentru a-i impresiona pe cei dragi, cumparandu-le tot felul de cadouri și atenții, care mai de care mai frumoase și mai placute vizual. Afacerile cu decorațiuni sunt extrem de prospere in luna decembrie, lucru pe care l-au fructificat și doua…

- Ochii sai nu au vazut niciodata lumea, dar lipsa vederii nu-l impiedica sa escaladeze cele mai inalte culmi. Este povestea unui alpinist nevazator din Cluj, care și-a propus sa ajunga pe cel mai inalt varf din America: varful Aconcagua, la aproape 7.000 de metri inalțime.