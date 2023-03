Stiri pe aceeasi tema

- "Aceasta este una dintre cele mai grave tragedii de contrabanda maritima din California, din ceea ce stiu", a declarat duminica James Gartland, un responsabil al serviciilor de salvare din San Diego, referindu-se probabil la fluxurile migratorii dintre Mexic si Statele Unite.Cele opt victime sunt adulti,…

- Povestea a inceput in urma cu zece ani, atunci cand cei doi soți, fiziciana Daciana Tarași și chimistul Constantin Pascu au inceput sa prepare pentru consumul propriu o dulceața sanatoasa, unde mierea ia locul zaharului.

- Ambiție și determinare. O fetița de numai 11 ani din Australia a reușit sa devina milionara la o varsta destul de frageda, datorita afacerilor sale. Minora a decis, totuși, sa se retraga deoarece vrea sa se concentreze pe educația ei. Cum a reușit sa caștige o avere, pana acum. O fetița de 11 ani este…

- Președintele american Joe Biden a sosit la Kiev luni, 20 februarie, cu trenul. Aceasta calatorie a fost ținuta secreta pina la urma, transmite RBC-Ucraina cu referire la The New York Times. Biden a facut luni o calatorie secreta in capitala ucraineana asediata, sosind dupa o calatorie de o ora cu trenul…

- Afacerile romanilor fac furori in toata lumea de cele mai multe ori, iar acest lucru se intampla și in cazul a trei femei din Cluj, care au ajuns pe culmile succesului in America. Antreprenoarele creeaza produse care decoreaza care din lumea intreaga.

- Afacerile creative ale romanilor fac furori atat in fața noastra, cat și peste granițele Romaniei. Un barbat a renunțat la locul de munca ca sa devina antreprenor, iar acum a reușit sa faca furori in toata lumea cu construcțiile sale unice.

- Monica Tatoiu este o femeie de afaceri de succes, iar aparițiile sale nu au cum sa nu o faca remarcata. Afla din randurile de mai jos ce pensie are, dar și cum a reușit sa ajunga la aceasta suma.

Atacantul Neymar Jr a ramas la Paris Saint-Germain, dar tatal sau este la Santos pentru a-i aduce un omagiu ''Regelui'' Pele.