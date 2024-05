Stiri pe aceeasi tema

- Romanca stabilita in Italia care l-a ucis pe batranul de care avea grja, a fost condamnata la o pedeapsa uriașa. Romanca stabilita in Italia a primit o pedeapsa uriașa, dupa ce l-a ucis pe batranul pe care il ingrijea. Nicoleta, in varsta de 26 de ani, a fot condamnata la nu mai puțin de 23 […]

- Afacerea cu care acești romani au dat lovitura dupa ce s-au intors din strainatate. Turiștii se inghesuie sa le vada satele natale din Delta Dunarii. Majoritatea locuitorilor care au muncit in Spania și Italia au revenit pe meleaguri romanești și și-au deschis afaceri profitabile. Zona este de vis,…

- Lovitura totala pentru Simona Halep! Dezvaluiri dureroase despre romanca dupa ce a revenit in circuit.Simona Halep tocmai a ratat doua turnee importante din cauza problemelor avute cu o accidentare.Vezi AICI lovitura totala primita de catre Simona Halep...

- Este considerata una dintre cele mai frumoase romance din lume, cariera sa in domeniul modei și actoriei cunoscand o ascensiune fulminanta in ultimul deceniu. Stabilita in Italia de mai mulți ani, Madalina Ghenea a devenit un star internațional, cucerind Cetatea Filmului, aparand in numeroase filme…

- Frații Paval se numara printre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere de peste 1,7 miliarde de euro. Proprietarii Dedeman au facut o noua investiție și au cumparat un hotel in Italia, pe malul lacului Garda. Frații Dedeman au cumparat Grand Hotel Gardone Pe plan local, frații Paval au cele mai mari…

- La o zi de la tragedia de proporții din Italia, a fost stabilita cauza incendiului in care au murit Ștefania și copiii ei. Romanca nu a avut nicio șansa de supraviețuire, iar apropiații ei sunt devastați de durere. Moartea Ștefaniei a provocat o durere memarginita in cazul celor care au iubit-o.

- Trei copii si mama lor romanca au murit intr-un incendiu izbucnit in timpul noptii la Bologna. Drama a avut loc intr-un apartament de la periferia orasului; potrivit primelor cercetari, cauza presupusa a incendiului a fost un scurtcircuit provocat de un incalzitor electric. Fumul in cantitati mari ar…

- Din cand in cand auzim de romani, plecați dincolo de granișe, care reușesc sa realizeze lucruri aproape imposibile. Este și cazul de fața in care vorbim despre afacerea care a imbogatit-o pe o romanca, in Italia.