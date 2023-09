In 2019, Romania a semnat cu francezii de la Nava Group sa livreze patru corvete pentru Armata Romana. In 2023, afacerea a picat pentru ca romanii și francezii nu s-au mai ințeles. Armata romana a trait cinci ani de zile cu iluzia ca va avea patru corvete de lupta, insa in zadar, pentru ca asocierea defectuoasa dintre firma franceza Naval Group și Șantierul Naval Constanța n-a produs nicio nava de lupta pentru Romania, generand, in schimb, o intarziere uriașa in ceea ce privește indeplinirea unui obiectiv strategic al statului roman, acela de a-și asigura o forța navala credibila la Marea Neagra.…