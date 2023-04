Stiri pe aceeasi tema

- 50 de specialiști in construcții, inclusiv ingineri, arhitecți și antreprenori, s-au unit pentru a forma Design and Build Corporation, prima companie romaneasca de proiectare. Organizata ca o societate pe acțiuni, compania iși propune sa devina cea mai mare companie de proiectare și dirigenție de șantier…

- Federatia Romana de Baschet intentioneaza sa inceapa demersurile pentru obtinerea organizarii meciurilor din faza grupelor Campionatului European – FIBA Women’s EuroBasket 2025, la noua sala polivalenta din municipiul Constanta, a anuntat forul national, marti, pe site-ul sau oficial. Presedinta Federatiei,…

- (online casino) Romania are o istorie bogata in gambling, cu primele cazinouri stradale construite inainte de 1900. Amintim aici de: cazinoul din Constanța – cladire emblematica pentru orașul Constanța și unul dintre cele mai cunoscute cazinouri din Romania și din Europa de Est; cazinoul din Sinaia…

- „Saptamana viitoare, pe noul exercitiu bugetar Programul Operational Transport, din cele sase loturi de la Craiova la Caransebes, pe CFR, trei dintre ele vor fi lansate in licitatie, urmand ca in trei saptamani sa fie lansate si celelalte trei loturi”, a explicat Sorin Grindeanu, intr-o conferinta de…

- "Vrem sa consolidam cooperarea economica si sa o extindem, de exemplu, pe coridoarele de transport maritim, intre porturile Constanta si Alexandria", a afirmat Ciuca, potrivit Agerpres.Ciuca a aratat, in interventia sa, ca "Romania si-a consolidat economia", care a crescut de opt ori din 2002."In ciuda…

- Pe piața de profil și in lumea specialiștilor din domeniu Compania Mecanica de Echipamente Speciale (COMES) Savinesti este vazuta ca lider pe piata nationala si din Europa de Est in productia de utilaje tehnologice sub presiune pentru industria de petrol si gaze, chimica, petrochimica si energetica.…

- ”Peste 6.700 de companii au intrat in insolventa in anul 2022, o crestere de 10% fata de anul 2021 (6.144). Dintre acestea, 67 sunt companii de impact, care cumuleaza peste 5.500 de angajati, inregistreaza active in valoare de peste 1,5 miliarde lei si datorii la bugetul statului de peste 170 milioane…

- Exporturile romanești de cereale s-au redus dramatic in 2022, in contextul afluxului de marfuri agricole ucrainene care tranziteaza țara noastra. Pare incredibil, dar Romania, liderul exporturilor blocului comunitar la porumb, a ajuns sa livreze la extern in total doar circa 375.000 de tone de porumb…