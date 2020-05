Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu efectuat de un profesor de la Universitatea Tel Aviv, presedinte al Consiliului National pentru Cercetare si Dezvoltare din Israel, arata ca numarul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 atinge un maxim dupa circa 40 de zile de la detectarea primelor cazuri, iar dupa circa 70 de zile numarul…

- Cetațenii Germaniei au dreptul sa organizeze proteste publice, daca respecta regulile de distanțare sociala, a decis instanța constituționala a țarii, scrie The Guardian. Un grup de activiști pro-democrație au sesizat instanța de judecata dupa ce autoritațile din orașul Giessen au interzis un protest…

- Istoricul și jurnalistul francez Alexandre Adler a acordat un interviu pentru publicația oficiala a Senatului Franței, in care face o serie de prognoze despre cum va arata lumea post-pandemie și care vor fi schimbarile din punct de vedere social-economic, politic și geopolitic. In 2009, Alexandre Adler…

- Numarul de noi infectari a inregistrat o scadere de la o zi la alta, in mai multe țari din Europa, inclusiv in Romania. Dar, potrivit platformei care monitorizeaza statistica la nivel mondial Worldometer, SUA inregistreaza o cifra spectaculoasa. In Romania, s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 265…

- Papa Francisc a infiintat un fond de urgenta pentru ajutorarea zonelor afectate de coronavirus din tarile in curs de dezvoltare, a anuntat luni Vaticanul. Suveranul pontif a donat drept contributie initiala 750.000 de dolari din fondurile aflate la dispozitia sa si a cerut diocezelor si altor entitati…

- Grupul de Comunicare Strategica a furnizat, miercuri, noi statistici privind situația infectarilor cu coronavirus in Romania. Astfel, potrivit acestora, cea mai afectata grupa de varsta este intre 40 și 49 de ani. In Romania, la aceasta ora, sunt 246 de cazuri de infectare cu Covid-19, 29 de noi cazuri…

- Angajatii Ford Craiova vor fi trimisi in somaj tehnic din cauza crizei Covid-19 si vor primi 78% din salariu, potrivit unui reprezentant al Sindicatului fabricii, citat de Ziarul Financiar. Peste 6.000 de persoane lucreaza la Ford Craiova. Perioada de somaj tehnic va fi 19 martie – 5 aprilie. Angajatii…