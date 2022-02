Afacere cu plante medicinale. Care sunt cele mai profitabile culturi Cultivarea de plante medicinale este o afacere profitabila și la mare cautare, avand in vedere ca din ce in ce mai mulți oameni folosesc produse naturiste. Daca decideți sa inființați un astfel de business, e bine de știut ca puteți obține finanțare din fonduri europene. Plantație de menta Menta este un gen de aproximativ 25-30 specii de plante din familia Lamiaceae, raspandite la nivel mondial, șapte in Australia, una in America de Nord și celelalte in Europa și Asia. In Romania, menta este cultivata frecvent in județele Brașov, Mureș, Timil, dar și in Sudul Țarii. Menta este utilizata ca planta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

