Aerul poluat provocat de incendiile masive din Rusia ameninţă sănătatea locuitorilor Incendiile forestiere devastatoare din Rusia pun tot mai mult in pericol sanatatea locuitorilor, relateaza vineri dpa. In regiunea Iacutia din nordul Siberiei concentratia maxima permisa de substante nocive din aer a fost depasita de 20 de ori in unele cazuri, a raportat vineri postul de radio Ecoul Moscovei, citand cifre oficiale. Potrivit raportului, limita normala in cazul a opt dintre cei 16 poluanti testati, precum monoxidul de carbon si dioxidul de sulf, a fost depasita. Satele si orasele din regiune au fost invaluite in fum timp de mai multe zile. Zborurile au fost anulate si au avut intarzieri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

