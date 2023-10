Aeroporturile din Damasc și Alep atacate Israelul a lovit pistele aeroporturilor din Damasc și Alep, relateaza ziarul Al Watan. O „agresiune israeliana” a vizat joi aeroporturile din capitala Damasc și orașul nordic Alep, a relatat televiziunea de stat siriana. In urma atacului, un avion cargo iranian, care trebuia sa aterizeze in Siria, s-a intors la Teheran, relateaza presa din Israel. Aeronava […] The post Aeroporturile din Damasc și Alep atacate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

