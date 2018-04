Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Schiphol din Amsterdam a fost inchis temporar in dimineata zilei de duminica din cauza unei pene de curent, au anuntat autoritatile aeroportuare, precizand ca incidentul va avea "consecinte severe asupra traficului aerian in cursul zilei", informeaza agentia de stiri Reuters.

- Robert Bosch GmbH, parte a grupului Bosch, a anuntat ca inginerii companiei au dezvoltat un nou sistem de evacuare diesel care va reduce emisiile mult sub limita legala si care va intra in piata in 2020. Acesta ar putea ajuta producatorii auto sa evite interdictiile care vor acapara Europa cu privire…

- Compania aeriana Air France a estimat ca 25% din zborurile sale vor fi anulate luni, in cea de-a zecea zi a grevei angajatilor, care solicita majorarea salariilor, transmite Reuters. Luni, aproximativ 65% din cursele aeriene pe distante lungi si medii vor fi efectuate de pe aeroportul Charles de Gaulle…

- Primaria Capitalei a atribuit contractul pentru elaborarea “Strategiei pentru dezvoltarea unui oraș inteligent Smart City București”, demersurile intrand astfel in linie dreapta. Primaria Municipiului București a atribuit pe 29 martie contractul pentru elaborarea “Strategiei pentru dezvoltarea unui…

- Aeroportul Changi din Singapore a fost desemnat in 2018 cel mai bun aeroport din lume, conform clasamentului 2018 World Airport Awards, realizat de compania britanica Skytrax, auditor al industriei aviatice mondiale, transmite DPA. Changi deţine prima poziţie din 2013, fiind primul aeroport…

- Mumbai, capitala financiara si comerciala a Indiei, conduce la nivel global topul locurilor cu cele mai bune salarii pentru expati, se arata intr-un sondaj condus de HSBC Bank International, potrivit Bloomberg. Strainii care se muta in cel mai populat oras din zona castiga 217.000 de dolari…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, transmite Reuters. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, faţă…

- VACANȚA Cu un buget limitat puteți vizita cele mai cunoscute locuri din Europa. In ofertele agențiilor de turism din Romania gasiți, la mai puțin de 300 de euro, city break-uri la Berlin, Londra, Amsterdam, Praga sau Paris