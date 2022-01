Aeroportul Internațional Iași se află pe locul doi în topul aeroporturilor regionale din țară Conform datelor de trafic transmise de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, Aeroportul Internațional Iași se afla pe locul doi in topul aeroporturilor regionale din țara, dupa cel din Cluj-Napoca. Este pentru prima data cand Aeroportul Iași reușește aceasta performanța, in ciuda restricțiilor impuse de pandemie, devansandu-l cu 10.179 de pasageri pe cel din Timișoara. In 2021, Aeroportul Iași a fost tranzitat de 631.532 de pasageri (imbarcați și debarcați), avansul fiind de 37% fața de anul precedent. Cel mai aglomerat trafic a fost in august, in creștere cu 90 de procente fața de aceeași luna… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

