- Grecia este pregatita sa se desparta de unele dintre cele mai mari comori ale sale pentru a "umple golul" de la British Museum in cazul in care marmurele Parthenonului (templul antic in cinstea zeiței Athena) ar fi reunite la Atena, a declarat ministrul Culturii din aceasta tara, conform news.ro.Colectia…

- Meciurile din campionatul Greciei se vor disputa cu porțile inchise pana pe 12 februarie 2024. Aceasta sancțiune vine ca o consecința a incidentelor violente de la un joc de volei programat joi, in care un polițist a fost ranit și se afla in stare grava. Interdicția poate fi aplicata și la partidele…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a sosit in Grecia pentru prima data in ultimii șase ani pentru o vizita care, spera ambele țari, ar putea reseta relațiile dupa ani de tensiuni. Despre aceasta relateaza Reuters, la care face referire Adevarul European. Liderul turc a fost intimpinat de ministrul…

- Un Memorandum de ințelegere a fost semnat intre SA Energocom și compania din Grecia DEPA. Documentul reitereaza angajamentul parților de a intensifica cooperarea in ceea ce privește furnizarea de gaze naturale, inclusiv a gazelor naturale lichefiate (LNG), precum și coordonarea utilizarii infrastructurii…

- In 2023, ca și in alți ani, mulți romani au ales plajele Greciei pentru vacanțele de vara, chiar daca anul acesta au fost ceva mai scumpe. Din pacate, autoritațile de la Atena anunța noi scumpiri, și prin taxa pe care turistii romani o vor plati incepand de anul viitor in Grecia. Cu alte cuvinte, concediile…

- Peisajul energetic din sud-estul Mediteranei este rearanjat dupa razboiul Israel-Hamas, Grecia și Cipru cautand o poziționare strategica in tranzitul și exploatarea resurselor regiunii, scrie energypress.gr.Deși incertitudinea va umbri pentru mult timp, investițiile se mișca, iar Atena și Nicosia…

- Potrivit rapoartelor publicate pe site-ul bancii-mama, Alpha Bank Group din Grecia, profitul net realizat in perioada similara a anului trecut era de 31 milioane euro, astfel ca rezultatul net raportat in perioada ianuarie-septembrie 2023 este mai mare cu 10%. Activele totale ale bancii au ajuns la…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu (54 de ani), disputa in aceste momente derby-ul cu AEK Atena, in etapa 9 a campionatului Greciei. Duelul a inceput la ora 19:34 și este live pe GSP.ro. Inaintea meciului, PAOK ocupa locul 3 in Grecia, AEK a patra poziție, cu 17 puncte in dreptul ambelor…