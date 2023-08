Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading S-a facut cel mare mare transfer din istoria unui club din Arabia Saudita. Un portughez cumparat cu zeci de milioane de euro vine sa joace cu Ronaldo in campionatul bogaților at Info real.

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a sarbatorit pasagerul cu numarul 2.000.000 de anul acesta, care a fost transportat de catre operatorul aerian Ryanair, cu o cursa Bruxelles - Cluj-Napoca.

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, Consiliul Judetean Cluj si compania aeriana Ryanair au sarbatorit astazi pasagerul cu numarul 2.000.000 inregistrat in anul 2023. Evenimentul a reprezentat un reper deosebit de important pentru aeroport dar si pentru regiunea pe care o deserveste. Anul acesta…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, Consiliul Judetean Cluj si compania aeriana Ryanair au sarbatorit astazi pasagerul cu numarul 2.000.000 inregistrat in anul 2023. Evenimentul a reprezentat un reper deosebit de important pentru aeroport dar si pentru regiunea pe care o deserveste. Anul acesta…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a sarbatorit joi pasagerul cu numarul 2.000.000 inregistrat in anul 2023, in cadrul unui eveiment de o importanța deosebita pentru județul Cluj și regiune. Anul acesta Aeroportul Internațional Cluj atinge pentru a 7-a oara in istoria sa pragul de 2 milioane…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere și cea mai sustenabila din Europa, aniverseaza pasagerul cu numarul 17 milioane care a calatorit catre și dinspre Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj. Pentru a marca aceasta piatra de hotar importanta, pasagerul norocos, care a calatorit…

- Marți, 13 iunie 2023, s-a dat startul zborurilor spre o noua destinație de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj. In fiecare zi de marți și sambata, compania Wizz Air zboara catre Chania, Creta. „Aeroportul Chania este situat in peninsula Akrotiri, langa Golful Souda, la o distanta de aproximativ…

- Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara a lansat miercuri seara o noua licitație pe SEAP, una cu o valoare estimata de aproape 10 milioane de euro, fara TVA, pentru un echipament de control cu raze X. Compania lansase și in februarie o incercare de a gasi furnizor, dar procedura a fost anulata…