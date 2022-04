Aeroportul Iaşi are un nou consiliu de administraţie pentru următorii 4 ani Ar fi fost 17 competitori pentru cele 6 locuri. Printre acestia s-au numarat si doi politicieni, unul de la PNL si celalalt de la PMP, dar niciunul nu a reusit sa convinga Comisia de selectie ca merita in loc in CA. Selectia a fost organizata de CJ, in calitate de autoritate publica tutelara, asistat de un expert independent (Fox Management Consultants), o firma care a acumulat deja o experienta in recrutarea de administratori la institutii iesene. Dintre cei 17 candidati, Comisia a selectat sase: Ionel Damian, Aurelia Fulger, Mihai Iordache, Cristian Lungu, George Liviu Maha si Sorin Zaharia.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doru Octavian Dumitru se afla in turneu in județul Satu Mare prilej cu care va poposi și la Teatrul Municipal Carei. Centrul Cultural Carei anunța programul de comedie pentru romani in data de 7 aprilie de la ora 19,00. La Satu Mare va fi prezent in data de 9 aprilie 2022, la Filarmonica Dinu Lipatti.…

- Trei medici stomatologi, dintre care doi fiind cadre universitare in Facultatea de Medicina si Farmacie – Universitatea „Dunarea de Jos” Galati, au fost retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de coruptie. Procurorii anticoruptie de la Galati au dispus…

- Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau pune la dispozitia refugiatilor ucraineni 100 locuri de cazare, a anuntat, luni, prefectul Lucian-Gabriel Bogdanel, care a multumit public pentru gestul facut de conducerea institutiei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Comisarul șef Petrica Bodron, noul șef al Serviciului de Investigații Criminale din Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Neamț, a facut parte din echipa care a investigat celebrul caz al ”Marelui jaf al manuscriselor furate din Marea Britanie in 2017”. Este vorba despre o ancheta in care au fost…

- Compania ELIT continua sprijinirea Facultații de Științe Economice din Alba Iulia prin oferirea unui numar de 10 calculatoare ce urmeaza a fi folosite de catre studenții economiști cand se vor intoarce la școala Calculatoarele vor fi instalate in Laboratorul de contabilitate pentru ca toți studenții…

- Universitatea „Lucian Blaga”, prin Facultatea de Științe Agricole, și Grupul Agrointeligența au inițiat, la Sibiu, Proiectul „Piața volanta din curtea bisericii”. Prima ediție s-a desfașurat, ca proiect pilot, in decembrie 2021, in curtea Bisericii „Sf. Nicolae”-Turnișor din Sibiu. Duminica,…