Aeroportul din Iași a recuperat traficul de dinainte de pandemie Traficul de persoane pe Aeroportul din Iași a ajuns, in luna august, la 90 la suta fata de cel inregistrat inainte de pandemie, directorul aeroportului iesean, Romeo Vatra, precizand ca situatia se redreseaza, iar cifrele sunt optimiste. In luna august, au fost inregistrati 116.390 de pasageri imbarcati si debarcati, ceea ce reprezinta 90 la suta din volumul de trafic din august 2019. Totodata, fata de aceeasi luna a anului trecut, cresterea este dubla. Conducerea aeroportului din Iasi sustine ca revenirea la nivelul de trafic din 2019 era preconizata abia pentru anul 2024, insa acest lucru se… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

