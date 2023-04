Greva urmeaza sa inceapa luni, la ora locala 3:30 a.m. (0130 GMT), si se va incheia la miezul noptii (22:00 GMT), a spus sindicatul. Germania, cea mai mare economie a Europei, a cunoscut in acest an unele dintre cele mai perturbatoare greve din ultimele decenii, in timp ce sindicatele preseaza pentru salarii mai mari pentru a compensa cresterea costului vietii. Actiunea planificata urmeaza grevelor de la alte patru aeroporturi germane – Duesseldorf, Hamburg, Koln-Bonn si Stuttgart, organizate joi si vineri, cand au fost anulate peste 700 de plecari. ”Din cauza grevelor de avertizare ale personalului…