- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, traficul se desfasoara cu dificultate pe tronsonul kilometric 12 – 10 al autostrazii A1 Pitesti – Bucuresti, pe sensul catre Capitala, din cauza numarului de masini. La intrarea in Bucuresti se circula in coloana. Traficul este aglomerat si…

- Pentru evitarea aglomeratiei, soferii pot folosi urmatoarele rute ocolitoare: - dinspre Brasov: DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti, A3 Ploiesti - Bucuresti; - din zona Bran - Moieciu: DN73 - DN72A - DN 71 - DN7, respectiv traseul Brasov - Valea Mare-Pravat - Stoenesti - Targoviste - Baldana…

- Valorile de trafic sunt intense duminica dupa-amiaza pe DN 1 Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre munte catre capitala, iar vizibilitatea este scazuta in statiunea Busteni, unde ploua torential, a informat Centrul INFOTRAFIC…

- Alegeri fara istoric la organizația municipala PSD Brașov, desfașurate la Hotelul Aro. Singurul candidat la funcția de președinte al organizației a fost Lucian Patrașcu, proptit proaspat secretar de stat cu nu se știe ce atribuții și fost lider al grupului de consilieri social-democrați, funcție in…

- Airbus Helicopters avertizeaza ca este gata sa inchida linia de asamblare de la Ghimbav, Brasov, daca Romania nu va face o comanda de cel putin 16 elicoptere militare multirol H215M, iar Bucurestiul trebuie sa clarifice situatia, in conditiile in care poarta negocieri intense cu americanii de la Bell…

- Drumul National 1 este aglomerat, luni, in zona Vaii Prahovei, unde pe sensul de coborare dinspre Brasov catre Bucuresti s-a format o coloana de masini pe aproximativ trei kilometri.Citeste si: Victor Ponta lovește fara mila in PSD: 'Dragnea si cei care ma injura azi s-au laudat in fata oamenilor…

- Traficul rutier a inceput sa se intensifice, luni, in jurul pranzului, pe DN 1, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, pe sensul de mers catre Bucuresti, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. Potrivit sursei citate, la aceasta ora se inregistreaza trafic intens…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, primul pachet de investitii strategice, care vor fi realizate prin parteneriat public-privat, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astazi adoptam primul pachet de investitii strategice, care vor fi realizate prin parteneriat public-privat. Ma refer la autostrada…