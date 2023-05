Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la noul terminal T4 al Aeroportului International Iasi au depasit stadiul de executie de 35-, in timp ce pe infrastructura actuala s-a inregistrat in luna aprilie un nou record de pasageri, 206.323, anunta Costel Alexe, presedintele Consiliului Judetean Iasi. Acesta a publicat noi imagini…

- 30% din traficul actual al Aeroportului Iași este format din pasageri care vin din Republica Moldova. Despre acest lucru a anunțat pentru TVR Moldova pe 19 mai directorul aeroportului, Romeo Vatra. Potrivit directorului Aeroportului Iași, numarul pasagerilor din Moldova a crescut dupa ce compania aeriana…

- Cifrele de trafic confirma depasirea pragului de 200 de mii de calatori luna trecuta, in debutul restrictiilor privind accesul spre terminalele de pasageri. Restrangerea accesului la mijloacele de transport public si taxiuri va intra in vigoare luni . Ce detalii au mai ramas de stabilit. Aeroportul…

- La Aeroportul din Iași, vineri, s-a depașit cifra de 200.000 de pasageri tranzitați intr-o luna. Directorul Aeroportului, Romeo Vatra a aratat ca aceasta cifra este un record in domeniu. El a adaugat ca lucrarile la viitorul Terminal T4 trebuiesc urgentate deoarece actuala infrastructura este depașita…

- Traficul de pasageri inregistrat in luna martie pe Aeroportul Iasi se situeaza in jurul nivelului de 135 de mii de calatori. Este, din nou, un record. Abia in luna martie a anului trecut a fost depasita „bariera" de 100 de mii, dar anul acesta au fost cu 20 de mii de pasageri mai multi decat atunci. …

- Aeroportul International Iasi marcheaza un nou parteneriat important. Ryanair, compania aeriana nr. 1 din Europa, vine la Iasi si lanseaza patru zboruri directe catre Paris (Beauvais), Bruxelles (Charleroi), Milano (Bergamo) si Dublin. Numarul curselor de pe Aeroportul Iasi a crescut semnificativ in…

- Pentru prima data in istorie, Aeroportul din Iasi se lauda cu peste o suta de mii de pasageri in luna februarie, cea mai scurta luna din an si in extrasezon. Informatia a fost publicata pe pagina de Facebook a directorului aeroportului, Romeo Vatra. El a anuntat mai multe premiere la acest inceput de…