Stiri pe aceeasi tema

- Miley Cyrus i-a asigurat pe fani ca este bine, in urma un incident infricoșator in care a fost implicata. Cantareața a postat o imagine a avionului dupa ce a fost lovit de fulger, in timp ce zbura pentru a canta in a doua zi a festivalului Asuncionico din Paraguay. „Pentru fanii mei și pentru toți...…

- Salvatorii au continuat sa caute marți printre epavele unei aeronave China Eastern Air, despre care se crede ca avea 132 de persoane la bord cand s-a prabușit luni in munți din sudul Chinei in timpul unui zbor intern. Salvatorii au cercetat epava și inregistratoarele de zbor peste noapte. Avionul se…

- Un avion de pasageri cu 132 de oameni la bord s-a prabușit in China, in dimineața zilei de luni, 21 martie 2022. In aeronava se aflau 123 de pasageri și 9 membri ai echipajului. Accidentul s-a produs intr-o zona montana. Echipele de salvare incearca sa ajunga la locul accidentului pentru a cauta daca…

- Un avion de transport ucrainean AN 12 este de cateva zile parcat pe pista aeroportului internațional ”Traian Vuia” din Timișoara. Aeronava cargo aparține unei firme din Kiev și a ajuns la Timișoara dupa o escala la Chișinau. ”Avionul a venit gol și va pleca gol. A fost doar parcat și realimentat la…

- Avionul militar ucrainean Suhoi 27, care a aterizat forțat, joia trecuta, a decolat, marți, de pe Aeroportul Bacau. Aeronava a fost escortata spre spațiul aerian al Ucrainei de doua avioane MiG 21 ale aviației romane. Joi, la ora 6 dimineața,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cel mai mare avion din lume, Antonov-225 Mriya (Vis) a fost distrus de bombardamentele armatei ruse asupra aeroportului Hostomel, de langa Kiev, a anunțat duminica Ukroboronprom, concernul de stat pentru industria armamentului din Ucraina, pe pagina de Facebook. „Invadatorii ruși au distrus steagul…

- Furtuna Eunice urmeaza sa loveasca, vineri, Marea Britanie cu vanturi de 100 de mile pe ora (peste 160 de kilometri pe ora), la scurt timp dupa ce un alt fenomen meteo extrem, furtuna Dudley, a facut ravagii in țara.

- Imagini cu un avion al Forțelor Aeriene ale SUA care survoleaza spațiul aerian ucrainean, conform Flightradar, sunt virale in rețelele sociale. Aeronava strategica Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk este ochiul aliaților occidentali care are rolul de a monitoriza cerul țarii aflata in fața amenințarii…