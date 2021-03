AEP: Aplicaţia Registrul fiscal al partidelor politice a devenit funcţională A devenit functionala aplicatia Registrul fiscal al partidelor politice, care urmareste sa faciliteze indeplinirea obligatiilor de raportare si transparenta ce revin partidelor politice care primesc anual subventii de la bugetul de stat, concomitent cu asigurarea legalitatii modului de cheltuire a fondurilor publice, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Potrivit sursei citate, reprezentantii formatiunilor politice au efectuat teste in vederea certificarii functionalitatii aplicatiei, ca urmare a solicitarii Departamentului de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

