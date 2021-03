AEP: 8.000 mai puţini cetăţeni cu drept de vot la sfârşitul lui februarie, decât în urmă cu o lună Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) precizeaza ca numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 28 februarie este de 18.930.421, cu 8.009 mai putini fata de ultima informare publica realizata de AEP.



Potrivit AEP, la data de 31 ianuarie figurau in Registrul electoral 18.938.430 de alegatori romani.



In perioada 1 - 28 februarie, la nivelul primariilor au fost operate in Registrul electoral urmatoarele radieri: 24.497 persoane au fost radiate ca urmare a decesului si 195 persoane au fost radiate ca urmare a interzicerii exercitarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de cetațeni cu drept de vot inscriși in Registrul electoral, la data de 31 ianuarie 2021, este de 18.938.430, cu 10.927 mai puțini fața de ultima informare publica realizata, in 31 decembrie...

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza vineri ca, la sfarsitul lunii ianuarie, in Registrul electoral figurau 18.938.430 de cetateni cu drept de vot, cu 10.927 mai putini fata de luna decembrie a anului trecut. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, numarul total de cetateni…

- H2FPTF Hackers and green digital computer writing Decizia a fost luata de Inalta Curte, la solicitarea Curții de Apel Brașov, care solicitase “dezlegarea unei chestiuni de drept” intr-un dosar cu aceasta speța. Comunicatul Inaltei Curți: “Inalta Curte admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Brașov…

- In urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera aradeni, au fost depistați 31 de cetateni din Afganistan, Siria si Pakistan care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 23.01.2021, in jurul orei 13.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pe sensul…

- Etapa a doua din procesul de vaccinare a cadrelor medicale a pornit astazi timid, in doar cateva județe din țara. In restul unitaților sanitare, procesul de imunizare va incepe din 4 ianuarie.

- Un comunicat de presa al Biroului Permanent al Pro Romania Neaqmț pune pe jar ceea ce numim clasa politica in Neamț. Este anunțata ieșirea din alianța cu PNL ( nu este clar și daca din aceea cu USR PLUS) și da un semnal privind viitoarele alianțe in județ. In condițiile in care trebuia ca maine, 21…

- Politistii galateni au depistat si indisponibilizat peste o tona de articole pirotehnice, iar cinci persoane s-au ales cu dosare penale pentru detinerea si comercializarea acestora fara drept, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei…

- Precizam ca alegatorii care au domiciliul in Romania și care au optat sa voteze in strainatate, atat pentru votul prin corespondența, cat și pentru votul la o secție de votare, in numar de 34.192, au fost radiați din listele electorale permanente din Romania pentru acest scrutin The post Numarul total…