- „Prețul la energie și gaze va afecta cetațenii și activitatea economica a IMM-urilor și consumatorilor mari de energie. Ministerul Energiei urmeaza sa vina saptamana aceasta cu o varianta de compensare pentru marii consumatori de energie.Vom cauta masuri și soluții pentru a diminua efectele scumpirilor…

- “Le-am cerut si celor de la PSD sa faca acelasi lucru: haideti sa vorbim in coalitie intai, sa gasim solutiile in coalitie, nu sa aruncam in spatiul public tot felul de teme – plafonarea preturilor la alimente – ca apoi sa vedem daca se poate sau nu se poate. Trebuie sa ne gandim foarte clar daca vrem…

- Prim Ministrul Nicolae Ciuca a anuntat la inceputul sedintei de Guvern care vor fi masurile finale pentru Ordonanta de Guvern care a fost subiect de disputa in Coalitie. „Aprobam in sedinta de astazi un nou set de masuri care sa vina in sprijinul cetatenilor si al economiei, astfel incat sa putem contribui…

- In acest moment, spitalele din Botoșani și-au recapatat activitatea de baza. Miercuri dimineața pe Secția ATI a Spitalului Județean Mavromati nu era internat niciun pacient infectat cu virusul care a dat omenirea peste cap.

- Primele masuri dupa confirmarea variantei Omicron in Romania. Rafila: Test PCR pentru persoanele care vin din afara UE la intrarea in țara. Toți cei care intra in țara, de oriunde, vor trebui sa completeze formularul de localizare a pasagerului. Autoritațile anunța primele masuri dupa confirmarea…

- Autoritațile decid, intr-o ședința convocata la guvern de premierul Nicolae Ciuca, primele masuri care vor fi luate in Romania dupa confirmarea a doua cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron a SARS-CoV2. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus, inaintea ședinței, ca trebuie impuse masuri temporare…

- Numarul terenurilor de sport este oricum limitat, iar, dupa ce vor implini 14 ani, copiii nu vor mai avea deloc unde sa joace fotbal. Viitorii campioni se pierd, avertizeaza reprezentanții cluburilor. „Sunt mari probleme cu terenurile, mai ales pentru cei ce depașesc varsta de 14 ani și au nevoie de…

- Australia și-a suspendat luni planul de redeschidere a granițelor pentru studenți și muncitori calificați, invocand incertitudinile legate noua varianta Omicron a coronavirusului, relateaza AFP .Prim-ministrul Scott Morrison a anunțat dupa o ședința de urgența care a avut luni ca redeschiderea mult…