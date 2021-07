Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea a obținut o victorie uriașa in turul 2 la Wimbledon, contra Victoriei Azarenka, scor 7-6 (5), 3-6, 6-4. In urmatorul tur, Cirstea o va intani pe una dintre revelațiile turneului, britanica de origine romana Emma Raducanu (18 ani), care a primit un wild card la ediția din acest de la Wimbledon.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (30 ani, 79 WTA) s-a calificat in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, in trei seturi, scor 7-5, 6-7 (7), 6-3, pe croata Petra Martic (30 ani, 30 WTA, cap de serie nr. 26). Gratie acestui succes, Irina Begu si-a asigurat…

- Jucatoarea Victoria Azarenka (Belarus, locul 14 WTA si favorita 12) o va intalni pe Sorana Cirstea in turul doi al turneului de grand slam de la Wimbledon. Azarenka a trecut in prima runda de sportiva din Ucraina Katerina Kozlova (157 WTA), scor 6-1, 6-3, intr-o ora si doua minute. Sorana…