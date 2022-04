Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (32 de ani, 24 WTA) o infrunta astazi, dupa ora 17:00, pe austriaca Julia Grabher (25 de ani, 194 WTA), in „sferturile” turneului de la Istanbul, unde romanca e campioana en-titre. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Caștigatoarea acestui meci o intalnește in semifinale…

- Șeful diplomației turce a acuzat cateva țari membre NATO ca iși doresc ca razboiul din Ucraina sa fie de durata, iar obiectivul ar fi „slabirea Rusiei”. „Exista tari din NATO care doresc ca razboiul sa continue”, a susținut Mevlut Cavusoglu. „Obiectivul lor este slabirea Rusiei”, a adaugat Cavusoglu,…

- Sorana Cirstea, in optimi la Istanbul. Jucatoarea din Targoviște participa la turneul WTA 250 unde este deținatoarea titlului. Ea a trecut in primul tur de rusoaica Kamilla Rakhimova (95 WTA), scor 6-4, 6-1, care a inlocuit-o in ultima clipa pe bielorusa Aliaksandra Sasnovich (50 WTA). Competiția din…

- Sorana Cirstea, debut cu victorie la Istanbul. Jucatoarea din Targoviște vrea sa-și apere titlul cucerit la turneul din Turcia, anul trecut. A fost cel de-al doilea trofeu WTA cucerit de iubita lui Ion Ion Țiriac in cariera. Romanca a avut parte de un start cu peripeții, ploaia amanandu-i partida din…

- Campioana in exercițiu a turneului de tenis WTA 250 de la Istanbul, Sorana Cirstea, a debutat marți cu o victorie in primul meci de pe tabloul principal al ediției din acest an a competiției din Turcia, dotata cu premii totale in valoare de 239.477 dolari

- Ocupanta a locului 24 in ierarhia WTA, Sorana Cirstea a anunțat turneele la care va participa in sezonul de zgura. Sportiva noastra iși va face debutul la Istanbul (WTA 250), acolo unde este campioana en-titre. WTA Istanbul – Competiție de categorie WTA 250 care va avea loc in perioada 18-24 aprilie…

- Astazi, 29 martie, a avut loc o noua intalnire de negocieri intre Rusia și Ucraina in Turcia.Cele doua echipe de negocieri s-au intalnit la Istanbul pentru a incerca sa ajunga la un acord in ceea ce privește incetarea focului și pentru a pune capat razboiului iscat de Rusia in Ucraina. Chiar și…

- Desemnat cel mai valoros atlet al Romaniei la categoria U20 in 2021, Andrei Niculita a confirmat si in primul concurs al anului 2022. Sportiv al CSS Ploiesti, cu dubla legitimare si la CSM Bucuresti, elevul profesoarei Maria Andrei a castigat proba de 400 metri din cadrul primei etape a Campionatelor…