Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, s a calificat, luni, la Melbourne, in sferturile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa 6 4, 6 4 cu belgianca Elise Mertens, cap de serie numarul 16.Halep 28 ani , a patra favorita, s a impus dupa o…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat, luni, la Melbourne , in sferturile de finala ale turneului Australian Open. Romanca a trecut in doua seturi belgianca Elise Mertens, cap de serie numarul 16, scor 6-4, 6-4. Halep (28 ani), a patra favorita, s-a impus dupa o ora si…

- Simona Halep a sustinut o conferinta de presa, ieri, la Melbourne, inaintea debutului la Australian Open 2020, sportiva din Romania reiterandu-si dorinta de a castiga un nou titlu de Grand Slam, dupa cele de la Roland Garros si Wimbledon. Ea a recunoscut ca ii va fi destul de dificil, avand in vedere…

- Simona Halep, 28 de ani, a facut in aceasta dimineața, la Stejarii Country Club, ultimul antrenament din 2019. La finalul ședinței, numarul 4 WTA a postat pe instagram mesajul: ”Am terminat. La revedere 2019. Abia aștept 2020” (”It s a wrap ??? bye bye 2019 . Can t wait for 2020”). Simona Halep va deschide…

- Simona Halep, 28 de ani, a facut in aceasta dimineața, la Stejarii Country Club, ultimul antrenament din 2019. La finalul ședinței, numarul 4 WTA a postat pe instagram mesajul: ”Am terminat. La revedere 2019. Abia aștept 2020” (”It s a wrap ??? bye bye 2019 . Can t wait for 2020”). Simona Halep va deschide…

- Jucatoarea americana Serena Williams, castigatoare a 23 de Grand Slam-uri, dintre care 12 in ultimii zece ani, a fost aleasa sportivul deceniului in cadrul unei anchete online a Sky Sports. De notat absenta din acest Top 20 al ultimului deceniu a unor titani ai tenisului, precum Rafa Nadal sau Roger…

- Anul viitor, premiile totale de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului vor fi mult mai mari ca in 2019.Astfel, conform anunțului organizatorilor turneului de la antipozi, Australian Open va oferi premii totale de 49,1 de dolari americani, ceea ce inseamna un plus de 13,6 % fața de…

- Fostul tenismen, Boris Becker, se afla la București pentru a participa in calitate de invitat de onoare la un concurs foarte important de șah, Superbet Chess. Boris Becker a vorbit, in cadrul evenimentului, despre Simona Halep, pe care o considera favorita la Australian Open, potrivit Mediafax.”O…