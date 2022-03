Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite a condamnat miercuri, printr-o rezolutie care nu are caracter juridic obligatoriu, interventia militara rusa in Ucraina, informeaza CNN. In favoarea proiectului de condamnare a invaziei militare ruse au votat 141 de state, iar cinci tari – Rusia, Belarus, Coreea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a acuzat marti pe presedintele rus Vladimir Putin ca a incalcat pacea in Europa si a cerut Rusiei sa inceteze imediat razboiul din Ucraina, transmit Reuters si AFP. Stoltenberg a vizitat impreuna cu presedintele polonez Andrzej Duda baza aeriana de la…

- CNN a difuzat sambata imagini din interiorul Rusiei (Belgorod) cu un tanc lansator de rachete termobarice TOS-1 in drum spre granita ucraineana pe un camion cu platforma, informeaza The Guardian.Efectul unei bombe termobarice este infiorator, țintele fiind expuse atat unei unde de șoc, care provoaca…

- O fetița s-a nascut in noaptea de vineri spre sambata intr-o stație de metrou din capitala Ucrainei, in timp ce orașul era vizat de zeci de bombardamente. „Mia s-a nascut in adapost in aceasta noapte intr-un mediu ostil – bombardarea Kievului. Mama ei este fericita dupa aceasta naștere dificila. Cand…

- Rusia nu se limiteaza la un atac regional asupra Ucrainei, in zona republicilor autodeclarate Donetk si Lugansk, ci a atacat cu rachete orase ca Harkiv, Kiev, Dnipro, Odesa. Apoi, conform unor surse, trupe terestre al Rusiei au intrat Ucraina din directia Belarus, dar si dinspre Crimeea, iar o debarcare…

- Pot tensiunile geopolitice, in special dintre Rusia și SUA in privința Ucrainei, sa dea foc piețelor financiare? Rusia amenința in mod direct Ucraina, ca parte a unei confruntari cu Statele Unite, pentru a preveni extinderea NATO in continuare spre Est. China intensifica manevrele aeriene și navale…

- Polonia ar putea sa aprovizioneze Ucraina cu „armament de aparare”, potrivit sefului Biroului National de Securitate polonez, Pawel Soloch. In același timp, ministrul polonez de externe Zbigniew Rau a declarat ca exista indicii conform carora Rusia isi va spori prezenta militara in Belarus.

- Departamentul american al Apararii a anuntat, joi, ca “în ultimele 24 de ore” s-a constatat o crestere în ceea ce priveste desfasurarea de forte militare de catre Rusia în apropierea frontierei cu Ucraina, relateaza CNN, potrivit News.ro.“Vedem în continuare,…