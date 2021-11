Stiri pe aceeasi tema

- Christian Eriksen pleaca din Italia pentru a putea juca fotbal. Internaționalul danez a fost protagonistul unui moment dramatic la Campionatele Europene desfașurate in vara. El s-a prabușit pe teren, in timpul partidei Danemarca – Finlanda, victima a unui infarct. Dupa ce și-a revenit, Eriksen și-a…

- Aproape un sfert (24,2%) dintre copiii din Uniunea Europeana sunt supuși riscului de saracie si excluziune sociala.Același risc este inregistrat, conform datelor din 2020, in cazul a 21,7% dintre adulti (18-64 de ani) si a 20,4% de varstnici (65 de ani si mai mult).Cea mai ridicata…

- Sapaturile la fundatia unui bloc au dus la prabusirea gardului scolii, iar acum este in pericol si terenul de sport al unitatii de invatamant.Sute de elevi care invata la școala din Navodari se expun zilnic riscului.Un consilier local spune ca, de doua saptamani, a atras atentia conducerii primariei,…

- In urma cu trei zile, Comisia Europeana a publicat primul monitor regional pentru egalitatea de gen al politicii de coeziune pentru 2021. Acest prim raport prezinta realizarile și dezavantajele femeilor in regiunile UE. Studiul s-a bazat pe anumite criterii economico-sociale din fiecare stat membru.…

- Femeile cu endometrioza nediagnosticata vor avea dificultați in a ramane insarcinate fara fertilizare in vitro (FIV), potrivit unui studiu recent. In urma unui studiu pe care l-a condus, dr. Katrina Moss, cercetator la UQ School of Public Health, Australia, spune ca femeile a caror endometrioza nu a…

- Pentru elefantii tineri a avea o sora mai mare este mai benefic decat a avea un frate mai varstnic, sugereaza o noua cercetare internationala, potrivit DPA. Cercetatori de la universitati din Finlanda, Marea Britanie si Myanmar au descoperit ca in cazul elefantilor asiatici, fratii si surorile mai mari…

- Femeile insarcinate in relații tensionate cu partenerii lor sunt mai predispuse la apariția depresiei postpartum asupra copilului, mamei și familiei. Anxietatea și depresia in timpul sarcinii pot duce la complicații ale sarcinii, cum ar fi nașterea prematura sau bebelușii cu greutate mica.

- Programul ONU pentru Alimentație Mondiala (PAM) avertizeaza asupra unei „crize umanitare oribile” care se desfașoara in Afganistan. Efectele razboiului și seceta provocata de criza climatica plaseaza o treime din populația acestei țari in risc de foame se