Stiri pe aceeasi tema

- „Imi amintesc ca am nascut-o. Mi s-a spus ca am nascut un copil mort, am semnat pentru lucrul acesta.Am fost intrebata ce vreau sa fac cu copilul, daca il iau acasa sau sa il las sa i se faca autopsie. Am spus ca vreau sa se faca autopsia, sa stiu cauzele.A fost un soc total! Oamenii din spital imi…

- Un cadru medical, pe numele sau Florian Robe, a fost acuzat ca ar fi lasat copii nascuți prematur sa moara. Astfel Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu – Rusescu” a anunțat ca la Spitalul Polizu se efectueaza „mai multe controale ale institutiilor statului” cu privire…

- Un medic ginecolog de la Spitalul Polizu din Capitala este anchetat penal de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti deoarece ar fi lasat copii nascuti prematur sa moara. El este acuzat de tentativa de omor calificat prin cruzimi. Potrivit unor informatii aparute in presa un bebelus a supravietuit…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, ca fapta ginecologului de la Spitalul Polizu din Capitala, acuzat ca ar fi lasat sa moara copii nascuti prematur, "este greu de definit" si ca pare "incredibila".

- Alexia Țalavutis traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de regizorul Alex Fotea. Cei doi s-au casatorit in urma cu 5 ani și se ințeleg de minune. Artista a dat detalii despre viața personala chiar in exclusivitate la Antena Stars. Alexia Țalavutis și soțul ei iși doresc foarte mult sa devina…

- Judecatorii cer lamuriri suplimentare in legatura cu dosarul penal instrumentat de DIICOT pentru infracțiunile de instigare la fals intelectual sub aspectul carora farmacistul a fost trimis in judecata.

- Contabila PSRM a fost pusa sub invinuire in dosarul intentat in privința lui Igor Dodon. Acuzațiile i-au fost inaintate pe 15 august, scrie Realitatea.md . Despre acest lucru a anunțat procurorul Petru Iarmaliuc dupa ce instanța a prelungit cu inca 30 de zile mandatul de arest in privința socialistului…

- Un spital din Alba este OBLIGAT de instanta sa dea familiei copii dupa dosarul medical al unei paciente moarte de COVID-19 Un spital din Alba este OBLIGAT de instanta sa dea familiei copii dupa dosarul medical al unei paciente moarte de COVID-19 Refuzul reprezentantilor Spitalului Municipal Blaj de…