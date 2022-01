Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Simionescu, fiica cea mica a lui Adrian Minune, se pregateste de nunta la doar 18 ani. Tanara a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Nicu, fix in ziua de Craciun, iar acum a vorbit despre planurile pe care le are. Adriana s-a aratat convinsa ca Nicu e jumatatea ei si nici nu concepe sa se…

- Alexandru Mațan a fost surprins de paparazzii Spynews.ro intr-un mall din Capitala. Fotbalistul nu și-a facut apariția singur, ci alaturi de parinții lui. Cum și-a petrecut sportivul timpul alaturi de cei ce i-au dat viața.

- Viviana Radoi este o mama devotata și se gandește de fiecare data la placerile micuței ei. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe urmele vedetei și au surprins imagini de senzație in timp ce o rasfața pe fiica ei și este atenta sa nu-i lipseasca nimic.

- Gabriela Prisacariu stie cel mai bine ca Mosul trebuie ghidat catre cadoul perfect, iar paparazzii Spynews.ro au aflat ce a primit vedeta de Craciun. Dupa ce s-a plimbat printr-un magazin din Capitala, sotia lui Dani Otil nu a tinut cont de bani si a ales cele mai frumoase daruri, mai ales pentru ca…

- Cristina Spatar a petrecut momente unice alaturi de fiica ei, Aida. Cele doua au fost surprinse de paparazii Spynews.ro la un mall din Capitala. Ce „probleme” a intampinat vedeta, dupa ce a vrut sa iasa dintr-un magazin.

- Horoscop 24 noiembrie 2021. Astrologii anunța o zi cu o mare incarcatura emoționala pentru unele zodii. Daca vrei sa fii fericit, trebuie sa riști și sa te arunci cu capul inainte, spune horoscopul, scrie observatornews.ro

- Cand ești iubita lui Ciprian Marica iți permiți orice. Ioana Marcu este o partenera de viața și o mama model, dar nu și o șoferița pe masura. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele vedetei și au surprins-o in timp ce incalca regulile de circulație pe strazile din Capitala.

- Momente de groaza s-au petrecut in aceasta dimineața in curtea Spitalului Floreasca din Capitala. O pacienta cu Covid, internata intr-un salon al etajului șase a decis sa se arunce de la etaj, fara a lasa nicio urma de suspiciune legata de ceea ce urma sa faca. Medicii au acționat imediat O pacienta…