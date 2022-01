Epidemiologul Adriana Pistol se ferește sa spuna ca se va termina pandemia odata cu actualul val generat de tulpina Omicron, insa crede ca am putea face primii pași spre normalitate, daca nu vor aparea tulpini mai severe și daca vom continua sa ne vaccinam și sa respectam masurile recomandate. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații a declarat sambata la Digi24 ca este posibil ca in perioada urmatoare autoritațile sa abordeze in mod diferit anumite sfaturi și restricții tocmai din aceasta perspectiva. „Eu am fost intotdeauna mai precauta in a ma exprima ca se va termina pandemia, in schimb,…