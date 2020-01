Stiri pe aceeasi tema

- "Eu și soacra-mea suntem niște fete de gașca, noi doua. Soacra-mea, contrar stereotipului de soacra, care in general e de poama acra, soacra-mea e de gașca. Așa ca, ce a zis ea de dimineața, eu fiind foarte stresata și nedormita? (...) Imi zice soacra mea, care sa-mi traiasca, toate soacrele sa traiasca...…

- Datele publicate pana acum de Ministerul Finantelor arata o crestere destul de pronuntata a sumelor care vor trebui platite anual in contul dobanzilor si comisioanelor la datoria publica. Deocamdata, cresterea robusta a economiei a "ecranat" efortul bugetar in acest sens, iar nivelul procentual s-a…

- Editia de marti a emisiunii "Acces Direct" s-a incheiat cu un anunt socant, facut chiar de cunoscuta jurnalista Mara Banica! In timp ce incerca alaturi de prezentatoarea Mirela Vaida sa gaseasca o solutie pentru Ioana, o femeie din Giurgiu cu o poveste tragica de viata, si-a amintit ce a patit ea, chiar…

- In aceasta saptamana, dupa o buna perioada in care a tot fost in platoul emisiunii "Acces Direct" pentru a oferi noi declaratii in scandalul cu Nicusor Iordan si nu numai, Ana Maria Preda s-a facut... nevazuta! De cand a lesinat dupa ce a citit testamentul, fiica regretatului arist pare-se ca fie are…

- Deea Maxer a intrat in randul mamicilor care nu se feresc sa iși alapteze bebelușul in public. Recent, vedeta a profitat de vremea frumoasa de afara și a ieșit in parc impreuna cu soțul și fetița lor. Pentru ca micuței i s-a facut foame, vedeta nu a ezitat și a alaptat-o pe o banca in parc. Deea Maxer…

- Cristi Brancu și Oana Turcu au implinit 11 ani de cand s-au casatorit. Cu aceasta ocazie, moderatorul emisiunii ”Agenția VIP” de la Antena Stars i-a facut o declarație emoționanta soției sale. Oana Turcu și Cristi Brancu s-au casatorit in 2008 și au impreuna un baiețel, pe nume Tudor, alintat Teddy…