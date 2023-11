Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din Romania, este foarte cunoscuta și pentru calitațile ei vocale. Apreciata de o mare parte dintre telespectatori, aceștia o aleg pentru evenimente importante din viața lor precum sunt nunțile.

- Scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana este departe de a se termina. Vedeta spune ca iși dorește ca fiul ei sa fie lasat in pace, acuzandu-l astfel pe Silviu Prigoana ca l-a traumatizat cu noile procese.

- Dupa ani de zile de scandal cu fostul ei soț, Nicolae Guța, problemele nu s-au terminat pentru Narcisa Balaban. Vedeta se confrunta cu mari probleme financiare, iar recent a pierdut unul dintre procesele pe care le avea deschise de catre o firma de telecomunicații. Vedeta e nevoita sa scoata bani grei…

- Gina Pistol, Smiley și Josephine, fiica lor in varsta de doi ani, se relaxeaza acum intr-o vacanța in Grecia. Deși insa nu i-au aratat public chipul micuței, prezentatoarea a pozat-o intr-o ipostaza inedita pe fetița acum, alaturi de tatal ei celebru. In urma cu cateva zile, familia a parasit Romania,…

- Adriana Bahmuțeanu a ajuns in pragul disperarii! Vedeta este din nou in plin scandal cu Silviu Prigoana, caruia ii aduce acuzații grave. Jurnalista spune ca fostul soț este un tata iresponsabil, care nu ar avea un comportament potrivit fața de copiii sai. Ce s-a intamplat cu unul dintre baieți. Adriana…

- Ilinca Vandici este considerata a fi una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Aceasta are o cariera de succes și atrage multe priviri de fiecare data cand apare in lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, pana acum puțin timp, Ilinca s-a confruntat cu cateva frustrari și complexe. Prezentatoarea…

- Adriana Bahmuțeanu recunoaște ca relația cu divinitatea joaca un rol important in viața ei, mai ales in momentele dificile. Vedeta spune ca a avut momente in care s-a simțit copleșita de probleme, dar tot singura s-a ridicat.

- Lora, in varsta de 41 de ani, se menține intr-o forma de invidiat. Artista a vorbit pentru prima oara despre motivul care a determinat-o sa iși schimbe stilul alimentar, pentru ca problemele sale sa nu se agraveze. Vedeta face mult sport, insa este și atenta la ceea ce consuma zilnic.Intr-un interviu…