Stiri pe aceeasi tema

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susține ca in chestiunea aderarii Romaniei la Schengen, țara noastra indeplinește toate condițiile, iar informațiile venite pe surse arata ca vom avea un raport favorabil din partea președinției cehe la Uniunea Europeana.

Ucraina anunta vineri ca a recucerit 88 de localitati de la fortele ruse, in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, in timp ce administratia de ocupatie prorusa evacueaza mii de civili din calea acestei inaintari, relateaza AFP și news.ro.

Rusia spune ca va reevalua cooperarea cu Secretariatul ONU daca secretarul general al ONU, Antonio Guterres, va trimite experti in Ucraina pentru a inspecta dronele doborate de fortele ucrainene, a declarat un reprezentant al Rusiei la ONU, informeaza RADOR.

Clienti mai educati inseamna decizii financiare mai bune si, implicit, cresterea sustenabila a sectorului in beneficiul intregii economii, considera consilierul prezidential Cosmin Marinescu.

Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a crescut luni la 7,99%, de la 7,96% vineri.

Consilierul prezidential Ligia Deca participa, luni, la sedinta conducerii PNL, care discuta propunerile privind numirea unui nou ministru al Educatiei, dupa ce Sorin Cimpeanu a demisionat joia trecuta din functie.

️Consilierul prezidențial, Mihail Podolyak, a spus ca Ucraina nu are nimic de-a face cu aruncarea in aer a mașinii in care se afla fiica lui Alexander Dugin.

Fostul consilier pentru securitate naționala John Bolton a declarat intr-un nou interviu ca modul in care se apara fostului președinte Donald Trump dupa ce FBI a recuperat documente clasificate de pe proprietatea sa de la Mar-a-Lago "arata un adevarat nivel de disperare".