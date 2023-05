Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga delegație a celor de la FCSB și-a facut apariția duminica in Sala Polivalenta din Capitala, la returul dintre CSM București și Esbjerg, meci decisiv pentru calificarea in Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Cu o zi inaintea meciului cu Sepsi, Elias Charalambous și-a dus jucatorii…

- Dupa infrangerea din tur, 28-32, CSM București trebuie sa caștige azi, la Sala Polivalenta, in fața danezelor de la Ebjerg, in returul sferturilor Ligii Campionilor. Partida CSM București - Esbjerg va incepe la ora 17:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSportDaca…

- Rapid si CSM Bucuresti au realizat performanta de a fi prezente in sferturile Ligii Campionilor, ceea ce este un mare plus pentru handbalul romanesc. Prezenta echipelor in aceasta faza a competitiei „supreme“ este considerata de presedintele Federatiei Romane de Handbal, Constantin Din, o mare performanta,…

- Prezenta echipelor de handbal feminin CS Rapid si CSM Bucuresti in sferturile Ligii Campionilor este considerata de presedintele Federatiei Romane de Handbal, Constantin Din, o mare performanta, indiferent daca formatiile bucurestene vor reusi sau nu calificarea in Final Four.„Liga Campionilor este…

- Rapid a pierdut manșa tur a sfertului de finala cu Vipers Kristiansand, scor 25-31, dar a oferit imaginile sezonului in Liga Campionilor. Rezultatele celorlalte prime manșe din „sferturile” Ligii Campionilor: -->>> Ferencvaros - Metz 26-32 (detalii AICI) -->>> Odense - Gyor 27-29…

- Esbjerg și CSM București se infrunta duminica, de la 17:00, in sferturile Ligii Campionilor. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 4, Orange Sport 4 și Digi Sport 4. Returul e programat duminica viitoare, de la 17:00, la București. CSM București este la 120 de minute de turneul…

- CS Dinamo a ieșit cu capul sus din Liga Campionilor dupa succesul cu Kiel, iar acum „dulaii” le țin pumnii fetelor de la Rapid și CSM București pentru partidele cu Vipers și Esbjerg. Extrema dreapta Valentin Ghionea și antrenorul Xavi Pascual au felicitat cele doua echipe feminine pentru performanța…

- Echipele feminine de handbal CSM Bucuresti si Brest Bretagne Handball (Franta) au terminat la egalitate, scor 30-30 (15-18), partida de la Sala Polivalenta, contand pentru penultima etapa a Grupei A a Ligii Campionilor. Un meci cu multe rasturnari de scor, Cristina Neagu aducand un punct CSM-ului cu…