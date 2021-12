Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat, duminica, la Castello, in faza grupelor principale ale CM din Spania, dupa ce a obtinut a doua victorie din grupa C preliminara, scor 38-17 (14-9), cu Kazakstan, potrivit news.ro. In al doilea meci al etapei grupei se intalnesc Iran si Norvegia.Principalele…

- Romanul Nicolae Barbu, antrenorul politistilor din Dubai si fost rugbist, s-a clasat intre primii cei mai buni culturisti la concursul Big Man Weekend, care a avut loc in 28 noiembrie 2021, la Alicante, Spania

- Franța, Slovenia (grupa A), Rusia, Serbia (B), România, Norvegia (C), Olanda și Suedia (D) au obținut victorii, vineri, în grupele preliminare ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Spania.Rezultatele înregistrate vineri:Grupa A: Franta vs Angola 30-20 / Muntenegru…

- Judoka Margaux Pinot, campioana olimpica la Tokyo, a postat un mesaj pe Twitter, insotit de o poza a ei, in care arata ca a fost batuta de antrenorul si partenerul sau de viata, Alain Schmitt, conform news.ro "In noaptea de sambata spre duminica, am fost victima unei agresiuni in casa mea…

- Formatia Belenenses, cu lotul decimat de infectarile cu nou coronavirus, nu a avut sa trimita pe teren decat noua jucatori, dintre care doi portari, la partida de sambata, de acasa, cu Benfica Lisabona din etapa a XII-a a campionatului portughez de fotbal. Pana la pauza, Benfica a marcat de…

- Forul international de handbal a anuntat ca toti participantii la Campionatul Mondial feminin, care debuteaza în 1 decembrie, trebuie sa fie vaccinati anti-Covid 19 sau sa faca dovada trecerii prin boala, iar la sosire trebuie sa prezinte rezultatul negativ al unui test PCR, nu mai vechi de 72…

- Dan Petrescu nu și-a menajat elevii dupa infrangerea suferita in fața Rapidului. Antrenorul CFR-ului i-a criticat pe jucatorii liderului Ligii I, pentru rezultatul inregistrat la Mioveni. ”E clar ca n-a fost cel mai bun meci al nostru. Am intrat in teren pe varfuri. Nu ne-am batut, nu ne-am luptat.…

- Crina Pintea a suferit o ruptura musculara în timpul meciului dintre Austria și România, iar timpul de recuperare este undeva între 6 și 8 saptamâni, anunța echipa medicala a celor de la Gyor ETO, grupare unde sportiva este legitimata.Pivotul a jucat foarte putin în…