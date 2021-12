Stiri pe aceeasi tema

- In preajma Sarbatorilor de Iarna, Florin Pastrama a dezvaluit, in exclusivitate la Xtra Night Show, care este cea mai mare dorința pe care o are, in atenția lui Moș Craciun. Afaceristul dorește sa iși extinda familia și iata ca vrea o fetița cu Brigitte Pastrama, care nu se lasa atat de ușor de induplecat.

- ANINA – Colinde de Craciun, bucurie și zambete de copii au fost daruite polițiștilor in luna cadourilor! Astfel, polițiștii de la Serviciul Criminalistic și Poliția Anina au fost intampinați luni, in acest decor frumos, de catre 70 de copii din oraș, care fac parte din programul after-school organizat…

- In perioada sarbatorilor de iarna, Primaria Timisoara isi suspenda programul de lucru cu publicul, in general, intre 20 decembrie 2021 si 3 ianuarie 2022. In aceasta perioada, se vor desfașura, in cadrul departamentelor de specialitate, activitatile specifice la final de an, cum ar fi arhivarea documentelor,…

- In perioada Sarbatorilor de Iarna, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva ofera spre vanzare 33.996 pomi de Craciun, cea mai mare parte fiind recoltati din culturi specializate din pepinierele silvice proprii. Din totalul pomilor oferiti la vanzare in acest an, 22.551 sunt din specia brad si 11.445…

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva ofera spre vanzare, in perioada Sarbatorilor de Iarna, 33.996 pomi de Craciun, cea mai mare parte fiind recoltati din culturi specializate din pepinierele silvice proprii, conform unui comunicat al RNP remis, miercuri, AGERPRES. Din totalul pomilor de Craciun…

- Dani Mocanu este, fara dar și poate, unul dintre cei mai cunoscuți și totodata controversați maneliști din Romania. Puțini știu, insa, ca celebrul manelist are trei fiice superbe, care ii seamana leit. Iata cum s-a fotografiat Dani Mocanu cu cei trei copii pe care ii are, in preajma Sarbatorilor de…

- Pentru copiii din casa de tip familal Istru s-a dat startul Sarbatorilor de iarna. Ieri au intrat in atmosfera de poveste cu o plimbare in Targul de Craciun din centrul orașului. S-au distrat, au admirat decorațiunile, au gustat din produsele specifice, au facut poze și s-au bucurat de bradul frumos…

- In aceasta seara s-a dat startul, oficial, sarbatorilor de iarna la Bistrița. S-a pornit iluminatul festiv, au avut loc concerte, s-a deschis patinoarul, iar Pietonalul a fost ARHI PLIN. Bistrițenii au așteptat cu sufletul al gura aceasta zi. Dupa ce anul trecut NU s-a organizat nimic din cauza pandemiei,…