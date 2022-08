Stiri pe aceeasi tema

- Suplimentarea banilor pentru bursele scolare, cresterea costului per elev pentru cheltuielile materiale, prorogarea termenului de implementare a noului Cod fiscal, majorarea salariilor din administratia publica locala si clarificari privind Ordonanta de Urgenta 64/2022 au fost solicitarile adresate…

- Cu o criza energetica tot mai acutizata și o incertitudine in privința alimentarii cu gaze de la iarna, in ciuda asigurarilor ca avem stocuri, primarii nu mai reușesc sa susțina compensarea prețurilor la incalzirea orașelor și cer sprijin din partea Guvernului. Premierul s-a intalnit luni cu reprezentanții…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, este de parere ca doar modificarea Constitutiei in sensul reducerii domeniilor pentru care Guvernul poate adopta Ordonante de Urgenta poate duce la o reducere a numarului de astfel de acte normative. Kelemen catalogheaza drept "o belea" si "o problema"…

- ”In momentul in care am luat aceasta decizie, ea a fost discutata in coalitie si a fost agreata de toti membrii coalitiei. De asemenea, a fost discutata si solutia, tinand cont ca trebuie sa fim cat se poate de realisti si sa vedem care este suma de bani pe care o avem in bugetul statului”, a spus premierul. …

- PNL, PSD și UDMR au ajuns la un acord in coaliția politica privind necesitatea combaterii creșterii prețurilor la carburanți, au anunțat social-democrații, marți, 21 iunie. Aceștia i-au cerut ministrului PNL al Energiei, Virgil Popescu, sa prezinte cat mai rapid propunerile in acest sens.„PSD saluta…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a venit cu aceasta solicitare pentru partenerii din coaliție in contextul in care prețul carburanților a crescut in ultimele saptamani. „Eu vreau in continuare sa ne asezam la masa, sa luam deciziile cele mai corecte, pe baza cifrelor, sa intervenim unde sunt speculatii,…

- Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgența pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, prin care companiile din Romania controlate de entitați supuse sancțiunilor introduse impotriva Rusiei, pe fondul situației din Ucraina,…