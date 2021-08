Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus nu a trecut și continua sa faca victime, chiar daca Romania se afla intr-o perioada cu un numar scazut de infectari, a avertizat președintele Klaus Iohannis, miercuri, la Palatul Cotroceni. Totodata, șeful statului i-a indemnat pe romani sa fie realiști și sa se pregateasca de valul…

- Valul 4 se manifesta deja in Romania prin dublarea numarului zilnic de infectari SARS-CoV-2 comparativ cu datele din urma cu 2 saptamani, iar o parte dintre aceste cazuri COVID-19 sunt grave si au nevoie de terapie intensiva. Asta in timp ce Romania a ajuns la o acoperire vaccinala cu 2 doze de doar…

- Al 4-lea val va incepe mai devreme in Romania, varianta Delta - majoritara din luna augustRazvan Cherecheș a avertizat ca „sunt șanse” ca urmatorul val „sa ajunga mai repede pentru ca avem varianta Delta in Romania”. „Pandemia e departe de a fi invinsa”, pentru ca „toate virozele respiratorii sunt…

- ”Mai este o persoana in Argeș confirmata cu varianta Delta. Este internata la Terapie Intensiva non-Covid.Pana la 20 iunie, in Romania au fost inregistrate 44 de cazuri, cele mai multe cazuri fiind in Ilfov, Argeș și București. O parte dintre cazuri nu au un istoric epidemiologic relevant, sunt cazuri…

- Ultimul bilanț aduce cel mai mic numar de noi infectari, din martie 2020 incoace - 26 de cazuri, la niv național, la peste 9.000 de teste. Rata infectarii in Capitala a ajuns la 0,09 cazuri la mia de locuitori.Toata țara este in scenariul verde.Cele mai multe infectari noi sunt in Prahova.Pe secțiile…

- Romania a ajuns la 1.078.952 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 89 de noi cazuri de COVID. In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.…

- Romania a ajuns la 1.077.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 158 de noi imbolnaviri. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai…

- Pandemia de coronavirus a facut ca interacțiunea fața in fața cu potențialii studenți sa fie mult mai redusa decat in anii anteriori. A fost dificil ca profesorii sa mearga in licee pentru a prezenta oferta educaționala, astfel ca a fost nevoie de o regandire a metodelor de recrutare a elevilor.…