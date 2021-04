Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a lasat un gol mare in buzunarul multor persoane, și fotbaliștii sunt printre ei. Unul insa, foarte tanar, reușește sa iși negocieze sumele chiar și in aceste condiții, și unde altundeva, daca nu chiar la o terasa de lux din Capitala. Ahmed Bani a fost surprins așa cum fiecare fotbalist și-ar…

- Nu mai reprezinta un secret pentru nimeni ca Florin Ristei și Ilona Brezoianu au o legatura mai speciala de prietenie, insa foarte puțini știu cum se ințelege iubita artistului cu actrița.

- Din dragoste, mai incalci și regulile! Mihai Naboiu a fost surpins de paparazzi Spynews.ro parcand neregulamentar in fața unei cofetarii de fițe din Capitala. Ginerele lui Victor Pițurca a mers intr-un suflet sa ia prajituri pentru soția sa, Claudia Naboiu, apoi s-a intors la bolidul sau de lux. Daca…

- Nici panica și agitația in legatura cu pandemia nu v-a facut sa uitați despre rezoluțiile de la inceput de an? Atunci, in fiecare zi puteți face o pauza de cel puțin o jumatate de ora, in care veți antrena nu doar materia cenușie. De data aceasta, avem o serie de argumente puternice, care va vor convinge,…

- Pandemia pare sa-și fi pus amprenta pe corpul Monicai Barladeanu. Daca o vezi de la spate, e imposibil de crezut ca este aceeași persoana. Actrița pare ca a pierdut puțin masura, dar nu renunța așa ușor. Iata cum arata dupa un antrenament extenuant la sala!

- Un barbat de 88 de ani, din Mediaș județul Sibiu, s-a trezit din somn pentru a schimba hainele soției, pentru ca victima transpira abundent din cauza unei afecțiuni, iar intre cei doi a izbucnit un scandal care a dus la crima, barbatul omorandu-și soția. Citește și: SURSE - Intalnire intre…

- Intalnire de gradul 0 in showbiz-ul romanesc! Alina Eremia și Gina Felea, apariție de senzație pe rețelele de socializare! Fanii s-au prapadit de ras cand au vazut imaginile! Cum s-au afișat cele doua blondine?

- Dupa ce in urma cu doar cateva zile s-a confirmat ca Dennis Man este oficial jucator la Parma, renunțand astfel la FCSB unde facea senzație, iata ca in urma cu doar cateva seri Florin Tanase, ”perla lui Gigi Becali”, a fost prezent la palatul latifundiarului! Cum, dar mai ales cu cine, a fost surprins!