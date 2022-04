Adrian Porumboiu si Gigi Becali – condamnati cu suspendare de Curtea de Apel Iasi! Desi asemanarea de nume v-ar putea duce cu gandul la cei doi cunoscuti oameni de afaceri Adrian Porumboiu si Gigi Becali, in realitate este vorba despre doi rromi cu aceleasi nume din orasul Murgeni care si-au primit pedepsele definitive dictate de magistratii Curtii de Apel Iasi. Alaturi de cei doi, alti 11 inculpati au fost condamnatI, dar unul singur a primit pedeapsa cu executare. Cei 13 rromi au ajuns in fata judecatorilor in urma unui conflict care s-a finalizat cu un combatant in stare grava, care a ajuns la un spital din Iasi, taiat cu un cutit. Totul a pornit de la furtul unui telefon… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

