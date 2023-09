Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un anunț șocant pentru lumea politica și administrativa din județul Vaslui, Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean (CJ) Vaslui, se afla in centrul unui scandal de corupție, fiind reținut și pus sub acuzare pentru luare de mita. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –…

- Presedintele PSD al Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost retinut sambata dimineata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Iasi si urmeaza ca judecatorii Tribunaului Vaslui sa dea o decizie in privinta arestarii preventive. Acesta a fost prins in flagrant, vineri seara, cand…

- Vineri seara, liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a anunțat o decizie ferma și urgenta, in cadrul unei conferințe online a Biroului Politic Național al PSD. Motivul? Un scandal care zguduie lumea politica romaneasca: vicepreședintele PSD și președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru…

