Adrian Paunescu-Lantul Unirii: E Hora Unirii pe-un scrasnet de frana/Miscarea la stanga si dreapta e grea (video)

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamina viitoare va fi anunțat candidatul Pro Romania la Primaria Suceava. Liderul Organizației Județene a Pro Romania, deputatul Catalin Nechifor, a declarat ca este vorba despre un candidat care poate fi votat și de dreapta și de stinga, iar cind il vor vedea ”și cei din PNL vor dori o colaborare…

- Partidele se pregatesc in București pentru una din cele mai aprige confruntari de la alegerile locale. Interesant este ca la ora actuala meciul principal nu este Stanga VS Dreapta.Primaria Capitalei are mize importante. Pe de-o parte, primarul Capitalei este politicianul cu cele mai…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici afirma ca isi doreste un proiect politic nou, in care nici stanga, nici dreapta "sa nu mai nege" realitatea economica si sociala "exclusiv in functie de interesul politic imediat" si care sa puna, in centrul sau, romanii si Romania, "dincolo de interesele partinice".…

- Cafeaua de dimineata 05.12.2019 Cafeaua de dimineata 05.12.2019 Publicata de Stiri Din Neamț pe Miercuri, 4 decembrie 2019 The post Cafeaua de dimineața: Dulama, la stanga sau la dreapta lui Arsene? appeared first on Stiri Neamt .

- Pro România susține ca este dispusa „sa colaboreze cu forțele politice social-democrate pentru consolidarea unei opoziții constructive”, în condițiile în care „pe fondul unor grave erori și a unei strategii falimentare a conducerii PSD avem o dominație incontestabila…

- O imparțire simplista a țarilor europene in funcție de apartenența politica a șefilor de state sau de guverne ne arata ca dreapta, conservatoare sau liberala, are o poziție dominanta, in vreme ce stanga se simte tot mai rau. In cazul in care va caștiga un nou mandat, Klaus Iohannis, membru al Partidului…

- Președintele PSD Radauți și primarul acestui municipiu, Nistor Tatar, a declarat, astazi, ca viața a aratat ca decizia de excludere din PSD a viceprimarului Bogdan Loghin a fost una corecta. Nistor Tatar a facut aceasta afirmație dupa ce fostul viceprimar PSD din Radauți, Bogdan Loghin, a participat,…