In luna iunie va fi lansat un program de 3,2 miliarde de euro, fondurile europene fiind destinate investitiilor in agricultura, a anuntat vineri, la Cluj-Napoca, ministrul Agriculturii, Adrian Oros. "Chiar daca acum avem un an cu precipitatii din abundenta, chiar daca semne bune se arata privind evolutia pandemiei, trebuie sa ne gandim si la siguranta alimentara. (...) Vreau sa anunt programul pe care vrem sa-l lansam in luna iunie, un program de 3,2 miliarde de euro bani europeni - masuri de sprijin pentru investitii in agricultura in perioada 2021-2024. (...) Politica agricola comuna 2021-2027…