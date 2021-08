Adrian Nastase: Marius Ghilezan, „Societatea in civil si agentii sai de putere”

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe cazuri noi confirmate de COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 31 si in judetele Constanta - 13 si Ilfov - 12, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. In 16 judete nu s-a inregistrat niciun caz nou de COVID-19. Toate judetele…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.082.710. In secțiile de Terapie Intensiva sunt in prezent 47 de pacienți. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima…

- Aniversarea celor 115 ani de cand s-a semnat actul de naștere al primei Societați de Salvare din Romania va fi celebrat și anul acesta fara fast, din cauza contextului epidemiologic și a restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19. Astazi se implinesc 115 ani de cand profesorul Nicolae Minovici a…

- Autoritațile au confirmat luni 84 de noi infectari, dupa efectuarea a 11.456 de teste in ultimele 24 de ore. Tot in ultimele 24 de ore au fost anunțate doua decese de COVID, in vreme ce la ATI mai sunt internați 38 de pacienți. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni 84 de noi infectari, dupa…

- Dr. Valeriu Gheorghita, presedintele CNCAV, a afirmat sambata, la Cluj, ca aproape 90% dintre persoanele diagnosticate cu COVID-19 sunt nevaccinate, iar peste 91% dintre decese sunt la persoane care nu au primit nicio doza de vaccin, potrivit Agerpres. „Ceea ce am observat in ultimele patru saptamani…

- Autoritațile au anunțat, azi, 24 iulie, ca nu a fost inregistrat niciun deces de COVID pe teritoriul Romaniei in ultimele 24 de ore. Este prima data cand se intampla asta, din 22 martie 2020, cand țara noastra raporta primii bolnavi rapuși de coronavirus. In bilanțul de sambata apare totuși un deces…

- Societatea de Chimie din Romania a luat nastere n anul 1919, cand un grup de chimisti romani entuziasti se ntruneau la Bucuresti pentru a fonda o societate stiintifica, profesionala.Academicianul Bogdan C. Simionescu, vicepresedinte al Academiei Romane, a fost ales vineri, 9 iulie 2021, presedinte al…

- In aceste imagini, Adrian Nastase participa la o intalnire organizata la Moscova. In prezența mai multor oficiali ruși, fostul premier a declarat ca intre Romania și Rusia sunt mai multe lucruri care “ne apropie decat ne despart.”Totul se intampla la cateva luni dupa ce la București era organizat un…