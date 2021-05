Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase, recunoscut drept un vanator impatimit, face o analiza a cazului ursului Arthur, ucis de prințul austriac. Nastase explica faptul ca, pe langa isteria pornita de la uciderea acestui exemplar, Romania are o problema mult mai mare și anume faptul ca urșii s-au imnulțit…

- Impușcarea ursului Arthur, un exemplar de 17 ani despre care se spune ca ar fi fost cel mai mare din Europa, schimba legislația in Romania. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat joi seara, la Digi24, ca a schimbat regulile privind impușcarea urșilor care reprezinta un pericol pentru comunitați.…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca a avut o discutie cu ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, cu privire la ursul impuscat in judetul Covasna, sustinand ca nu toate informatiile care au aparut in spatiul public ar fi corecte, informeaza AGERPRES . “Am avut o discutie cu…

- Reducerea numarului inspectorilor de munca și a inspecțiilor crește riscurile pentru sanatatea și securitatea lucratorilor. Semnalul de alarma este tras de catre CNS Cartel Alfa, care subliniaza ca numarul inspecțiilor la locul de munca și al inspectorilor de munca a scazut continuu in ultimul deceniu,…

- Nicolae Tonitza s a nascut la 13 aprilie 1886, la Barlad, si a urmat Scoala nationala de Belle Arte din Iasi.De foarte tanar, are ocazia sa calatoreasca in Europa, in 1908 fiind admis la Academia de Arte Frumoase din Muuml;nchen. Nu ramane insa decat un an in Germania, plecand spre Italia si apoi spre…

- Un tânar de 23 de ani a fost condamnat marți de un tribunal din Nimes, în sudul Franței, la 20 de ani de închisoare pentru asasinarea Nicoletei, o tânara prostituata originara din România și care visa la o viața mai buna în Franța, relateaza AFP.Acuzatul, Anthony…

- O ampla retea romano-columbiana de prostitutie, care exploata femei pe intreg teritoriul Frantei si avea baze in Romania si la Barcelona, a fost dezmembrata marti, dupa circa opt luni de ancheta, a anuntat joi politia franceza, transmite AFP. Trei barbati au fost arestati la Montpellier si…