Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase a declarat despre Legile Justitiei ca sunt „nefericite“ si a spus despre Liviu Dragnea ca a facut prea multe compromisuri, in timp ce a laudat-o pe Viorica Dancila, chiar daca are „unele mici probleme de exprimare“.

- Fostul premier al Romaniei Adrian Nastase a declarat sambata ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a facut numeroase compromisuri in privinta legilor justitiei, iar timpul a trecut in devafoarea lui, sustinand ca legea amnistiei ar fi trebuit data de mult timp.

- USR cere Curtii Constitutionale sa respecte recomandarile Comisiei de la Venetia in privinta celor trei legi ale justitiei, solicitandu-i presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ca dupa aceasta opinie sa renunte la planurile de “a arunca complet in aer ordinea politica si legala privind adoptarea prin…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca sub conducerea lui Liviu Dragnea se legifereaza prost, motiv pentru care a folosit toate parghiile constitutionale pentru a indrepta legile justitiei.

- Președintele Klaus Iohannis a delcarat, joi, ca sub conducerea lui Liviu Dragnea se legifereaza prost, motiv pentru care a folosit toate parghiile constituționale pentru a indrepta legile justiției."Nu tergiversez. Imi exercit prerogativele constituționale și trebuie sa fac acest lucru, ...

- „Nu rade, Dragnea! Ai gresit, Liviu Dragnea! Du-te la puscarie! Justitia este una pentru toti, fie vorba de oameni simpli, fie vorba de politicienii de rang inalt!”, este indemnul vicelui CJ pentru șeful PSD. Popovici nu a ramas indiferent nici la incercarile PSD de schimbare a legilor…

- "Am luat act de decizia Inaltei Curtii de Casatie si Justitie in dosarul „DGASPC Teleorman". Trebuie spus faptul ca este o decizie in prima instanta, ceea ce inseamna ca Liviu Dragnea se bucura in continuare de prezumtia de nevinovatie, valabila pana in momentul unei decizii definitive a instantei.…

- Sute de persoane au iesit in strada sambata seara in marile orase din tara pentru a protesta fata de modificarea legilor justitiei si impotriva coalitiei de guvernare, cerand demisia prim-ministrului Viorica Dancila si a presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, liderul PSD Liviu Dragnea…