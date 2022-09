Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a transmis un comunicat in care anunța ca Adi Mutu a fost operat la Spitalul de Urgența Floreasca.Adrian Mutu a fost operat cu succes și ii va susține pe baieți de pe patul de spital! Antrenorul nostru a suferit o intervenție chirurgicala, in urma unei crize de apendicita acuta. Ii mulțumim domnului…

- Cristiano Bergodi, „Antrenorul lunii iulie” in ancheta Gazetei, vorbește la superlativ despre fotbalul nostru, dar e deranjat ca Rapid și Sepsi, echipe pe care le-a antrenat, sunt constant victimele discriminarii din partea fanilor adverși. Cristiano Bergodi și Marius Ștefanescu au caștigat distincțiile…

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la 09:01. Invitat este Vlad Iacob, noul adminitrator special de la Dinamo: cine este investitorul care și-a aratat dorința de a susține clubul, ce jucatori au mai semnat și cine a plecat, cum scapa Dinamo de datorii, legatura…

- Mihai Iosif (47 de ani), antrenorul care a promovat-o pe Rapid in Liga 1 și a pregatit-o pana in martie 2022, a analizat situația actuala a echipei, aflata acum sub comanda lui Adrian Mutu (43). De la promovarea din vara lui 2021, Rapid a trecut prin schimbari serioase. Echipa alb-vișinie s-a mutat…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a vorbit la revenirea in Romania despre cantonamentul din Austria, cu precadere despre rezultatul din ultimul meci, un șocant 1-7 cu Slavia Praga, vicecampioana Cehiei. Rapid a fost umilita de Slavia Praga deși a rulat majoritatea titularilor de drept,…

- Ajunsa in Liga 2, Dinamo cauta sa incropeasca un lot cu care sa atace promovarea. Dupa ce la reunire a avut mai mulți jucatori de la echipele de juniorii, Dinamo cauta soluții pentru a alcatui un lot competitiv. Și vrea ajutorul rivalei Rapid. Adrian Mutu, sunat sa trimita jucatori de la Rapid la…