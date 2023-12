Ghinionul se ține lanț de Adrian Mutu, care a fost demis din funcția de antrenor a lui Neftchi Baku, echipa pe care a preluat-o in vara acestui an dupa desparțirea de Rapid. Vestea vine la scurt timp dupa ce mama sa, Rodica, a decedat in cursul acestei saptamani. Lipsa de rezultate pozitive ale echipei a dus la demiterea lui Adrian Mutu din funcția de antrenor a lui Neftchi Baku. Cunoscutul antrenor s-a indepartat de obiectivul de a caștiga titlul alaturi de formația din Azerbaidjan, care a pierdut recent un duel important cu prima clasata, Qarabag. ”Astazi, contractul dintre Neftchi PFK și Adrian…