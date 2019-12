Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban l-a numit, luni, pe Adrian Miutescu, in functia de presedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, potrivit Agerpres.Potrivit mai multor decizii ale premierului, publicate luni in Monitorul Oficial, Adrian Miutescu a fost numit in functia de presedinte…

- Premierul Ludovic Orban l a numit, luni, consilier onorific pe Remus Borza, potrivit agerpres.ro.Potrivit unei decizii a premierului, publicata luni in Monitorul Oficial, lui Remus Adrian Borza i s a acordat calitatea de consilier onorific al prim ministrului, iar activitatea acestuia este neremunerata.Remus…

- Premierul Ludovic Orban a eliberat-o din functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor pe Claudita Selavardeanu, care a fost pusa sub urmarire penala de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, pentru ca ar fi permis unor persoane acces la informatii nedestinate…

- Premierul Ludovic Orban l-a numit pe Ion Munteanu in functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii". Potrivit unei decizii a premierului, publicata marti in Monitorul Oficial, Ion Munteanu a fost numit in functia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat,…

- Premierul Ludovic Orban a semnat decizia de numire a Emiliei Gane in funcția de agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a UE și Tribunalul UE in cauzele care au termene in lunile noiembrie și decembrie, potrivit unor decizii publicate luni in Monitorul Oficial.Radu Canțar, numit in funcție…

- Premierul Ludovic Orban i-a eliberat joi din functie pe presedintele si pe unul dintre vicepresedintii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. Potrivit unor decizii ale premierului publicate in Monitorul Oficial, Geronimo Raducu Branescu a fost eliberat din functia…

- Doru Vișan nu mai e secretar de stat in Minsiterul Economiei și al Energiei. Premierul Ludovic Orban a decis eliberarea lui Doru Vișan din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. In locul lui Vișan a fost numit Nicolae Havrieț. Doru…