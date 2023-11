Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova și FCU Craiova se infrunta in derby-ul Olteniei, in runda cu numarul 15 din Superliga. Adrian Mititelu, finanțatorul oaspeților, a coborat la vestiare inaintea partidei. Adrian Mititelu a venit la stadion impreuna cu fiul lui și cu mai mulți oameni de securitate. ...

- Patronul celor de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, a prefațat derby-ul contra rivalei din oraș, CS Universitatea Craiova, din runda cu numarul 15 din Superliga. Partida CS Universitatea Craiova - FCU Craiova se disputa sambata, 4 noiembrie, de la ora 21:15, și poate fi urmarita liveTEXT pe GSP. ...

- In plin conflict al galeriei cu echipa și conducerea lui CSU Craiova, suporterii din Peluza Nord au anunțat, marți dupa-amiaza, ca vor fi pe „Oblemenco” la derby-ul orgoliilor cu rivala FCU Craiova. Ei absentasera din Giulești, motivand ca nu vor mai incuraja echipa pana cand Mihai Rotaru nu va numi…

- „Peluza Nord”, galeria celor de la CS Universitatea Craiova, a pornit pe rețelele de socializare o acțiune impotriva „interimarului” Corneliu Papura. De la venirea acestuia pe banca, dupa plecarea lui Laurențiu Reghecampf, oltenii au bifa doua remize, ultima cu CS Tunari, penultima clasata in Liga 2,…

- Azerbaidjan a declanșat un atac pe scara larga in regiunea Nagorno-Karabah, unde traiesc 120 de mii de armeni, și a anunța ca nu se va opri pana nu va controla complet aceasta zona muntoasa, disputata de zeci de ani cu Armenia.

- "Trebuie sa ne pregatim pentru un razboi lung in Ucraina", a declarat intr-un interviu șeful NATO, Jens Stoltenberg, care a spus ca majoritatea razboaielor dureaza mai mult decat se anticipeaza atunci cand incep. Conflictul din Ucraina a inceput anul trecut, in 22 februarie. In urma cu trei luni, ucrainenii…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, spune ca Alexandru Baluța (29 de ani) este incert și pentru duelul cu Universitatea Craiova, programat programat sambata, 2 septembrie, de la ora 21:45. Mihai Stoica a transmis ca FCSB nu mai planuiește niciun transfer in aceasta…

- Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica (58 de ani), spune ca vicecampioana Romaniei a facut o solicitare pentru a disputa partida cu CS Universitatea Craiova, din etapa cu numarul 8 din Superliga, pe arena din Ghencea. Meciul este programat in weekend-ul 2-3 septembrie. FCSB a disputat…